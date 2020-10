Veel bewolking met lokaal een buitje

Vandaag waait de wind weer uit het Westen en kan het een graadje zachter worden, tot 13-14 graden. Er is de hele dag door veel bewolking, en mogelijk valt er ook een lokaal buitje. De zon doet pogingen om er door te geraken, maar echt lukken doet dat niet.

Ook vanavond en vannacht blijft er erg veel bewolking hangen met weinig tot geen opklaringen en minima rond 8 graden. Het is daarbij opnieuw nevelig.

Morgen wordt een wisselend bewolkte dag met opklaringen en wolkenvelden. De maxima zitten dan rond een 14 graden bij een naar zuidwest gedraaide wind.

Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger. De kans op regen en/of buien wordt groter, maar het wordt ook weer iets zachter. Tegen het midden van de week kunnen we naar een 17 graden gaan. Zowel op dinsdag als op woensdag zijn er daarbij dan uitgebreide perioden met regen te verwachten en het kan per momenten echt wel intens regenen.

Aan de kust

Vandaag is het een zwaar bewolkte tot betrokken dag met temperaturen die maximaal naar een 13-tal graden oplopen. Het is nevelig en er is zelfs kans op lokaal een licht buitje. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten tot het westen.

Vanavond en vannacht is het aanhoudend zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 8 à 9 graden. Morgen krijgen we nog meer wolken, maar de wind neemt wel toe en gaat tegen de avond vrij krachtig waaien uit het zuiden. Het wordt morgen een 13 tot 14-tal graden.