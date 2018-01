Veel bewolking, nauwelijks zon

Vandaag is het opnieuw zwaar bewolkt tot betrokken met weinig of geen opklaringen.

Maxima iets hoger dan gisteren, tegen het eind van de dag rond 6-7 graden en tegen dan kan er wat lichte regen of motregen vallen bij een matige zuidoostelijke tot zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht verandert er niet veel. Er is aanhoudend aanvoer van veel wolken met weinig of geen opklaringen en minima rond een 4-5 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind en kans op wat lichte regen of motregen.

Morgen is het opnieuw zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima dan rond nog iets hogere waarden van 8 tot 9-tal graden bij een naar zuidwest draaiende wind.