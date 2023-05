Veel frisser en kans op wat regen

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken af met een kleine kans op een enkele bui. Minima rond een 5-6 graden tegen de ochtend.

Morgen wordt ook een koelere dag. Heel tijdelijk is dan wat lichte verspreide regen of een heel enkele bui mogelijk. Het is koeler met maxima rond 13 tot hoogstens 15 graden. Er zitten daarin ook wel opklaringen met van tijd tot tijd bredere perioden met zon.

Woensdag valt er eventueel nog een enkel buitje, maar de opklaringen worden breder met maxima die wel maar weer niet veel meer neerzetten dan een 13 graden aan de kust tot 15 landinwaarts.

Donderdag ziet het er goed uit. Er is volop ruimte voor de zon en de temperaturen lopen op. We halen dan toch gemakkelijk een 14-15 graden aan de kust en tot 18 graden in de provincie.