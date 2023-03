Veel regen en krachtige wind

Vandaag zal een compleet verregende dag worden met flink wat regen die intens kan zijn. We halen dan nog een graad of 12 bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Die kan uithalen tot rond 80 km per uur.

Vooral in de late middag / vooravond wakkert de wind fors aan. Sommige modellen berekenen tot wel 20 liter water per vierkante meter of meer.

Vanavond en vannacht is het aanhoudend regenachtig en kan er nog eens 10 tot 20 liter water bij vallen. De wind neemt dan iets af bij minima rond 8 à 9 graden.

Ook morgen is er veel regen en kan het intens en hard regenen. De maxima zitten dan nog rond 12 graden. Gaandeweg de dag verschijnen er meer droge perioden.

Zondag krijgen we een ommekeer. De wind wordt noordoost en er komt droge lucht binnen met flinke opklaringen en zon. We halen ondanks de koelere lucht waar we in zitten toch nog een 12-tal graden.

Maandag wordt een droge, rustige en zonnige dag met maxima rond 12 graden bij een schrale noordoostelijke wind.