De temperaturen lopen geleidelijk op tot 6-7 graden tegen de avond. Er staat weer flink wat wind uit het zuidwesten die vanmiddag aantrekt.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met regen of buien en minima rond 6-7 graden.

In het weekend is het nat en winderig met felle rukwinden. Ook begin volgende week is het aanhoudend wisselvallig met perioden van regen of buien en maxima rond 10 graden.