Veel regen na de middag

We krijgen de hele dag perioden met regen en buien . De temperaturen lopen op tot rond een 8 à 9 graden vanmiddag. De wind trekt aan uit het oosten, en zeker in de namiddag kan de regen met bakken uit de lucht vallen.

Tegen de avond trekt de regen weg en het wordt meest droog bij minima rond een 4 à 5 graden. Toch blijft de kans op een bui ook in de nacht nog bestaan.

Morgen ziet er wat beter uit, al blijft een bui mogelijk. De maxima blijven hangen rond 8 à 9 graden. In de avond en nacht naar zaterdag zijn er meer en bredere opklaringen.

Zaterdag lijkt wat op vrijdag. We krijgen een mix van wolken en opklaringen met kans op een lokale bui. Op vrijdag én zaterdag kan het hier en daar ook gewoon helemaal droog blijven. Zaterdag neemt later op de dag de bewolking wel duidelijk toe en kan er tegen de avond en nacht naar zondag wat lichte regen gaan vallen.

Zondag trekt een volgende actievere regenzone binnen. Het is dan zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen of buien. De wind spant duidelijk al meer aan uit het zuidwesten en we halen maxima rond een 10 tot 12 graden.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.