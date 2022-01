Veel wind en stormtij op komst aan zee

Vandaag wordt een herfstige dag. Storm Corrie trekt over de Noordzee en stuurde de voorbije nacht actieve fronten over onze omgeving met dikwijls intense perioden van regen en/of buien. 1722 is actief voor stormschade.

De regen trok snel weg. Overdag wordt die nog gevolgd door enkele verspreide buien en een mix van wolken en opklaringen. De wind spant fors aan en kan aan zee hard gaan waaien met flinke windstoten tot rond de 90 à 100 km per uur, mogelijk nog wat harder.

Ook boven land komt er vrij veel wind te staan en daar kan die tot een 70 tot 80 km per uur uithalen. Het is ook uitkijken naar het stormtij vandaag. Aan zee kan de wateropzet het niveau van stormtij in Oostende bereiken en overschrijden.

Ook in de avond en nacht is er nog veel wind, maar die neemt dan gaandeweg weer in kracht af. Het is dan wisselend tot zwaar bewolkt met wat verspreide buien. Later in de nacht neemt de wind fors af en dalen de minima naar een 3-4 graden. Aan de grond zou het eventueel lokaal en tijdelijk wat lichtjes kunnen vriezen. Tegen de ochtend neemt de bewolking weer toe.

Code geel

Het KMI voorspelt hevige rukwinden, daarom is code geel afgekondigd. Ook het nummer 1722 is actief. Daar kan je terecht bij stormschade.