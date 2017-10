Veel wind, later droog met opklaringen

Na eerst nog flink wat wind en hier en daar wat regen of een bui, neemt de wind later vandaag geleidelijk af.

Vanochtend zijn er rukwinden 60 tot 80 km per uur. We halen daarbij ongeveer 15 graden. Vanmiddag is het overwegend droog met zelfs brede opklaringen en slechts een enkele bui.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Later op de nacht neemt de kans op een enkele bui aan de kust weer toe met minima tussen 8 en 10 graden. De noordwestelijke wind neemt geleidelijk verder af.

Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met toch ook wel brede opklaringen en zonnige perioden. Er is een kans op een bui, vooral in het noorden en aan de oostkust, maar veel plaatsen houden het gewoon ook droog. Maxima dan weer rond 15 graden bij een nog matige tot vrij krachtige naar noordwest gedraaide wind.