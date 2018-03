Veel wolken, meestal droog

Het wordt een zwaarbewolkte dag. De zon is de verliezer en uit de wolken kan er vanmiddag zelfs een lokale drup regen of een buitje vallen.

Het wordt een 10- tot 12-tal graden en de wind waait daarbij zwak tot hoogstens matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht is het aanhoudend zwaarbewolkt, maar meestal droog. Minima tegen de ochtend rond een 5- à 6-tal graden.

Ook morgen zijn er veel wolken, al is tijdelijk wel eens een opklaring mogelijk. Maxima rond 10 à 11 graad bij een naar het westen draaiende wind.

Dinsdag wordt een regendag. Het is bewolkt en betrokken met perioden van regen en maxima opnieuw rond een 10-tal graden.

Ook de rest van de week zitten de temperaturen telkens rond diezelfde waarde van een graad of 10. Er is daarbij aanhoudend veel bewolking met kans op eens wat regen of een bui.