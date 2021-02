Veel zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar

Vandaag is het erg zacht met maxima tot vijftien graden. Het is droog en vrij zonnig met een zuidelijke wind die af en toe hevig kan opzetten.

Deze namiddag is het fantastisch voorjaarsweer met veel zonneschijn en af en toe enkele wolkensluiers. Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt met minima van 6 à 7 graden. Ook morgen wordt het zonnig en zacht met maxima tot 15 graden. In de loop van de dag zal de bewolking wel toenemen.

Het beloven mooie dagen te worden, want maandag halen we zelfs 16 graden. Dan zullen er ook enkele wolkenvelden komen opzetten. Het vroege zonnige lenteweer zal ook in de loop van de week blijven aanhouden met enkele dagen na elkaar maxima van 15 graden.