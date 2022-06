Veel zon en tot 20 graden

Vandaag start koud, maar de temperaturen stijgen snel, landinwaarts tot 20 graden. Er is veel zon, die af en toe enkele wolkenvelden moet dulden. De wind waait eerst zwak, later matig, uit een noordelijke hoek.

Vanavond koelt het langzaam af tot een graad of 12. Er kan opnieuw wat nevel opduiken.

Morgen halen we tot 23 graden. Aan de kust is dat een pak minder. Er blijven ook meer wolken hangen.

Zaterdag gelijkaardig weer: maxima tot 24 graden en af en toe bewolkt. Tegen de avond kan er een regen- of onweersbui vallen.

Zondag zijn er nog meer wolken en is er veel kans op een regen- of onweersbui. Het is dan ook minder warm, tot 21 graden.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.