In onze provincie is zaterdag opnieuw sneeuw gevallen. Het KMI verwacht een sneeuwtapijt van 2 tot 5 centimeter of lokaal nog iets meer.

Deze sneeuwzone breidt zich in de namiddag naar de rest van het land uit om het uiterste oosten op het einde van de namiddag of het begin van de avond te bereiken. Volgende nacht is het vaak droog in het westen met slechts enkele regenbuien.