Volop zomer, 25 graden

Vandaag starten we de dag met een aantal wolkenvelden, maar na de middag krijgen we volop zon, met maxima van 25 graden.

De wind draait naar het zuidwesten en waait zwak tot matig. Aan zee staat dan weer een zeebries bij maxima daar rond 22 graden.

Minder zon in het weekend

Vanavond koelt het maar langzaam af met tegen de ochtend dan minima rond 13-14 graden. De zwakke zuidwestenwind gaat grotendeels liggen. Het is eerst licht, later wisselend bewolkt. Morgen is er eerst nog veel ruimte voor de zon, maar in de namiddag krijgen we veel wolken. We halen maximum 24 graden, maar het koelt snel af.

Zondag voert de wind weer koelere lucht aan met maxima rond 20 tot 21 graden. Wolken en zon wisselen af, maar de opklaringen worden gaandeweg wel breder.

De eerste dagen van volgende week blijft het minder warm met maxima dan rond 20 graden. Wolken en zon wisselen af met een heel kleine kans op een pietluttig buitje, maar meestal is het gewoon droog.

