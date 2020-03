Volop zon, wel koude wind

Vandaag krijgen we de hele dag de zon te zien maar we voelen wel nog altijd die schrale oostelijke tot zuidoostelijke wind. De maxima blijven op een graad of 11 steken.

Vanavond koelt het snel af en ‘s nachts vriest het overal tussen -1 en -2 graden.

Morgen is het opnieuw zonnig, bij temperaturen rond 11 graden, en nog altijd die frisse oostelijke wind.

Ook donderdag blijft het vrij zonnig, bij nog maar eens maxima tot 11 graden, maar het voelt heel wat kouder aan door die koele oostelijke wind.

Vrijdag en in het weekend schuiven er meer wolken binnen. Zaterdag en zondag kan dat enkele buien of wat regen opleveren. Zelfs een winterse bui is dan niet uitgesloten. Ook op die dagen halen we maxima rond 11 graden.