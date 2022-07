Vandaag loopt het kwik nog verder op en halen we landinwaarts zomerse temperaturen van 25 graden en meer. Het is daarbij volop zonnig.

Vanavond en vannacht is het rustig en eerst helder, later licht bewolkt. Minima rond 14 graden.

Morgen wordt het nog warmer en kunnen we landinwaarts naar 28 graden gaan. Aan zee telkens wat minder met een zeebries. Het blijft volop zonnig al drijven er ook wel wat hoge wolkensluiers voorbij.

Woensdag is het ook nog erg warm, maar iets minder dan morgen. Er is af en toe wat hoge bewolking die passeert. De rest van de week staat in het teken van zomerweer met maxima die verder oplopen.