Vrij zonnig bij 24 graden

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Minima rond 14 graden.

Morgen is het grijs en in de ochtend kan er zelfs wat regen vallen, maar erg kleine hoeveelheden. In de namiddag is het overwegend droog bij maxima rond 21 graden.

Zondag is het opnieuw droog en wisselend bewolkt met steeds bredere opklaringen. De zuidwestelijke tot zuidelijke wind voert weer warmere lucht aan met maxima die op 25 graden uitkomen.

Maandag is het tijdelijk nog zomers warm en droog, vanaf dinsdag wordt het veel wisselvalliger.