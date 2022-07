Vrij zonnig bij zo'n 20 graden

Vandaag is het vrij zonnig met soms wat wolken en een kleine kans op een enkel buitje. We halen zo’n 20 graden. Aan zee staat er vrij veel wind.

Vanavond en vannacht is het helder en rustig, maar frisjes, met minima rond 8 graden tegen de ochtend. In het weekend warmt het weer wat op.

Morgen halen we 22 graden, het is dan zonnig en droog bij een matige westelijke wind.

Zondag kan er in de ochtend tijdelijk wat meer bewolking zijn, maar de zon keert snel terug. We halen dan maxima rond 23 graden.

Maandag en de dagen daarna krijgen we matig zomerweer met maxima vooraan de 20 graden. Er is veel zon, maar we zien ook af en toe wat wolken en er is ook een kleine kans op een bui.

