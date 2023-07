Waar blijft de zomer?

Vandaag kan het wat zachter worden tot 22 graden. Het is en blijft erg wisselvallig met perioden van regen en buien, zeker in de ochtend.

Later deze namiddag is het droger, al is ook dan een bui nog mogelijk. De zuidwestelijke wind waait daarbij matig.

Vanavond en vannacht is het eerst wisselend, later zwaar bewolkt tot betrokken. Tegen de ochtend kan het gaan regenen bij minima rond 15 graden.

Weekend

Ook het weekend belooft niet veel beterschap te brengen. Het blijft wisselvallig met kans op enkele buien en maxima rond een graad of 20. Aan zee is het koeler. Vooral zaterdagochtend vallen er nog buien. In de middag is het droger, maar dan staat er een flinke zuidwestelijke wind bij maxima rond een 21-tal graden.

Zondag is het droger, maar ook dan blijven buien mogelijk. De wind speelt nog meer op en is aan zee krachtig. Maandag volgt weer een echte herfstdag.