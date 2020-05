Warm en zonnig, maar met kans op regen

Vandaag wordt de warmste dag van de week met maxima tot 25 graden en 23 graden aan de kust. Het is zonnig, al schuiven er vanaf de namiddag wel wat stapelwolken binnen. Die kunnen uitgroeien tot enkele verspreide regen- en/of onweersbuien.

Vanavond is het rustig, late in de nacht neemt de bewolking opnieuw toe. Tegen de ochtend zou een spatje regen kunnen vallen, vooral in het noorden en noordwesten. Minima rond 12 graden.

Meer wolken

Morgen is het minder warm met meer wolken waarbij er later op de dag een zwak front passeert. Er is zelfs kans op een licht buitje. De temperaturen liggen rond de 23 graden en 21 graden aan de kust.

Ook zaterdag is het wisselend tot zwaar bewolkt. Een westelijke tot zuidwestelijke wind voert dan tijdelijk koelere lucht aan met maxima van 18 tot 19 graden.

Opnieuw zomer vanaf zondag

Vanaf zondag is het opnieuw overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. Het wordt zomers, waarbij we begin volgende week alweer snel richting 25 graden koersen.