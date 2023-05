Warm en zonnig weekend

Dit weekend zouden landinwaarts temperaturen rond de 20 graden weer mogelijk zijn. Aan zee is het telkens een aantal graden koeler. De wind zou dan wel afzwakken en wat meer uit het noordoosten komen.

Vandaag komt de wind uit het noordoosten en is duidelijk afgezwakt. Het is zonnig met maxima tot 19 graden landinwaarts. Aan zee tot rond 15 graden.

Morgen komen er tijdelijk weer meer wolken en weer meer wind door een doortocht van een zwakke storing, maar regen brengt die niet. De temperaturen veranderen amper.

Ook maandag is er weer veel wind en spant die gaandeweg weer naar een 4-5 Bft aan. Het is dan weer een graad of 2 koeler.

Ook dinsdag is het weer wat minder zacht met maxima rond 18-19 graden. Aan zee telkens 3-4 graden minder en er blijft een storende noordelijk wind staan.