Warm, maar bewolkt met kans op buien

Vandaag start bewolkt met wat verspreide regen, vooral in het zuiden. Vanmiddag kunnen dan enkele felle buien opduiken die later in de middag landinwaarts wegtrekken. Het wordt daarbij zo’n 17 tot 18 graden en er is veel bewolking bij een zwakke tot matige naar west draaiende wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met opklaringen en droog. Minima rond 12 graden. De hele volgende week blijft het erg wisselvallig met elke dag wel eens regen of buien, maar er zijn tussendoor ook zeker lange droge perioden met wat zon. De maxima blijven hoog en zitten telkens tussen 16 en 20 graden.

Morgen is het daarbij eerst wisselend, later zwaar bewolkt, maar overdag is het droog. Het kan zelfs tot 20 graden worden bij een wat aantrekkende naar zuid draaiende wind. In de nacht naar dinsdag volgt er veel en intense regen. Die kan dinsdagochtend nog even blijven hangen, maar wordt dan gevolgd door een mix van wolken, opklaringen en enkele buien. Het blijft met maxima rond 18 graden wel vrij zacht.

Minder neerslag aan de kust

Vandaag is het opnieuw eerst zwaar bewolkt, maar op wat gedruppel na, blijft het droog. Later vanmiddag komen er langzaam wat opklaringen. Maxima daarbij rond 18 graden bij een matige westenwind.

Vanavond en vannacht is het rustig en zacht met 12 graden als minima. Het is dan droog. Morgen is het overdag ook nog droog, maar de bewolking neemt toe met maxima rond 17 graden.