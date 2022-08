Warm maar onstabiel weer

Vandaag is er net als gisteren lichte wisselvalligheid met kans op heel lokaal enkele regen- of onweersbuien.

Het blijft wel zomers warm met maxima landinwaarts van rond 27 graden. Aan zee halen we zo’n 23 graden. Er staat overal een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst nog droog, maar wel met een toenemende bewolking. Tegen de ochtend kan het wat regenen. De minima blijven erg zacht met waarden rond 15-16 graden.

Morgen komt er een regenzone dichterbij en kan het vooral in de ochtend wat regenen. In de middag is het droog, maar wel zwaar bewolkt. Het is minder warm, maar we halen toch nog tot 23 graden bij een matige naar noordoost gedraaide wind.

Donderdag is er dan nog een enkele bui, maar de droge perioden overheersen opnieuw. We halen dan nog een graad of 23.