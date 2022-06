Warm, maar steeds meer wolken

Vandaag halen we tot 24 graden. Aan de kust is dat een pak minder. Na de middag neemt de bewolking toe maar het blijft wel droog. Er staat een goed voelbare noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het blijft erg zacht met minima tussen 13 tot 15 graden. Aan de Franse grens kan er een buitje vallen.

Morgen neemt de bewolking nog toe. We halen dan maxima tussen 22 en 25 graden. Er kan in de loop van de dag een regen- of onweersbui vallen, de kans is het grootst in de avond.

Zondag halen we maxima tot 21 graden en zijn er veel wolken. Ook die dag is er kans op een regen- of onweersbui.

Maandag is er nog altijd die dreiging van regen- en onweersbuien. Veel meer dan 18-19 graden zal het dan niet worden.

