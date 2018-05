Warm maar weer kans op wateroverlast

Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af bij een zwakke zuidoostelijke wind. In de loop van de dag neemt de kans op een (felle) onweersbui toe. Er kan daarbij veel regen en hagel vallen, ook rukwinden en lokale overlast zijn niet uitgesloten.

Vanavond vallen eerst nog enkele buien, later doven de buien uit en krijgen we een rustige en erg zachte nacht met minima rond 15 graden tegen de ochtend.

Morgen blijft er kans op buien, zelfs al van in de ochtend, maar het is pas in de namiddag of de vooravond dat er veel overlast kan zijn.

Vanaf woensdag wordt het minder warm en neemt de kans op buien af, al zijn er woensdag zeker nog enkele mogelijk.