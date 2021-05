Warme dag met kans op buien en onweer

Vandaag kan het wat warmer worden met maxima die tijdelijk een stuk door de 20 graden kunnen halen, maar al van in de ochtend is er kans op regen- en onweersbuien.

Overdag wordt een drogere en warmere periode verwacht met opklaringen. We halen dan maxima vooraan de 20 graden. Tegen de late middag is er opnieuw kans op regen- en onweersbuien.

Vanavond en ook vannacht komen er in diverse golven felle onweersbuien op ons af. Er is kans op hagel, rukwinden en wateroverlast met bijhorende lokale schade! De minima zitten rond een 11 graden.

Maandag is de grootste warmte alweer weg. In de ochtend is er nog kans op regen en onweer, dat trekt snel weg en vervolgens krijgen we een wisselvallig weerbeeld met wolken, opklaringen en perioden met regen of buien. Het wordt dan een 17 tot 18 graden.

Ook dinsdag is een wisselvallige dag met een mix van wolken, opklaringen en enkele buien. De maxima lopen op naar een vrij normale 17 tot 18 graden.

De rest van de week verloopt wisselvallig met eerst vrij normale temperaturen, later wordt het weer koeler. Het is daarbij wisselvallig met regelmatig perioden van regen of buien.