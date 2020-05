Warme, zonnige dag: tot 24 graden

Er is echter opnieuw vrij veel wind die vlagerig waait uit een eerst noordoostelijke, later meer noordelijke richting.

Vanavond en vannacht keert de rust terug. De wind gaat grotendeels liggen en het koelt af naar een graad of 12 tegen de ochtend. Het kan wat nevelig worden.

Morgen en in het weekend is er ook telkens alle dagen veel zon met geleidelijk oplopende temperaturen. Die zitten telkens weer gemakkelijk op zomerse waarden van 25 graden en meer. Zeker in het weekeind noteren we zomerse maxima want de wind draait dan geleidelijk steeds meer naar een oostelijke richting.

Zowel zaterdag als zondag schijnt de zon alweer volop met amper of helemaal geen wolken.

Aan zee

We krijgen vandaag opnieuw warme maxima rond een 20-tal graden, maar in de loop van de dag drijven er al eens een aantal wolkenvelden binnen. Ook de noordelijke wind spant aan en wordt later weer matig tot vrij krachtig.

Vanavond en vannacht is het rustiger. Minima rond 11-12 graden bij vorming van wat nevel.

Morgen is er minder wind uit diezelfde noordelijke tot noordoostelijke hoek. De maxima lopen dan weer op tot rond 21 à 22 graden.