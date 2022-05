Warmste dag, maar weinig zon

Het is wel zwaar bewolkt tot betrokken waarbij de zon er maar heel sporadisch door zal geraken. Ook vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met weinig opklaringen. De minima blijven daardoor wel zacht en zitten rond een 13 à 14 graden tegen de ochtend.

Morgen is het ook zwaar bewolkt en wordt het minder warm. We halen dan maxima tot rond een 22 graden landinwaarts, aan zee wat minder. In de nacht naar donderdag zou er daarbij eventueel een enkele bui kunnen vallen. De rest van de periode blijft het gewoon droog. Donderdag overdag zorgt een noordwestelijke wind voor wat lagere maxima, rond een 20-tal graden.

Ook vrijdag is het wat minder warm met een mix van wolken en opklaringen en een matige noordwestelijke wind.