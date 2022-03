Warmste dag van de week

Nadien volgt een zonniger periode, maar echt blauw wordt de lucht niet doordat er vrij veel saharastof op grotere hoogte hangt. Later vanmiddag duiken weer meer sluierwolken op.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met eerst kans op wat lichte regen of een buitje, later in de nacht is het droog. De minima zitten rond een 8 à 9 graden. De wind draait later in de nacht naar noord tot noordoost.

Morgen draait de wind naar het noordoosten en voert dan tijdelijk koelere lucht aan. Het weerbeeld blijft echter hetzelfde: een mix van wolken en opklaringen, maar de opklaringen worden in de namiddag duidelijk breder.

Vrijdag wordt een zonnige dag, maar die start wel koud. Na een nacht met minima rond het vriespunt, halen we overdag echter weer gemakkelijk een 14 tot 15-tal graden.

Ook het weekeind belooft prachtig zonnig weer. Er zijn geen wolken meer en de temperaturen lopen telkens gemakkelijk op naar waarden rond de 15 graden.