Wateroverlast aan de kust na hevig onweer

Een hevig onweer trekt momenteel over de provincie. Dat zorgt voor hinder op de weg en hier en daar is al sprake van wateroverlast.

Wateroverlast in Knokke-Heist

Onder meer in Oostende en Knokke-Heist rukt de brandweer momenteel uit. In Knokke-Heist staat de Lippenslaan onder water. De brandweer kreeg er sinds 8 uur deze morgen 30 oproepen.

In Oostende is de brandweer onder meer opgeroepen in de Louisastraat, Langestraat, Kaaistraat, Van Iseghemlaan en Kapellestraat.

Drukke ochtendspits

De soms hevige regen en onweer veroorzaakte veel problemen voor het wegverkeer. In heel Vlaanderen stond er tussen 8 en 9 uur even 259 kilometer file, de op één na drukste ochtendspits dit jaar, zo bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum. In onze provincie was het onder meer op de A19 aanschuiven door de hevige regenval en water op de weg.

Felle regen en #onweer veroorzaken veel extra vertragingen op de snelwegen in West-Vlaanderen en Limburg. Daardoor stond er vanmorgen samengeteld in België even 411 km #file. pic.twitter.com/MZde4DpsE0 — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) May 31, 2018

