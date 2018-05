Wateroverlast aan de kust na onweer

Aan de kust maken enkele onweersbuien komaf met het mooie weer van de afgelopen dagen. Vooral de middenkust is zondagnamiddag getroffen door een erg lokaal maar zwaar onweer. In Oostende is even na vijf uur het gemeentelijk rampenplan van kracht.

In de regio Oostende viel er vanaf half vier lokaal veel regen, vergezeld van hagel. In Oostende is even na vijf uur het gemeentelijk rampenplan in werking getreden, specifiek voor de Vuurtorenwijk en het centrum. Verschillende straten staan er blank. De brandweer kreeg tientallen oproepen. Er is op twee uur tijd tot 50 liter water gevallen. De onweersbui ontstond erg plots, maar bleef lokaal hangen boven de middenkust.

Wateroverlast

De onweersbui - met hoeveelheden van 50 mm neerslag en meer - zorgde specifiek aan de middenkust voor wateroverlast. Onder meer in Bredene moesten wagens zich op meerdere plaatsen een weg banen door ondergelopen straten. Ook op de E40 in Jabbeke is er sprake van wateroverlast. Houd bij het rijden rekening met de weersomstandigheden en milder uw snelheid.

Nog onweersbuien op komst

De rest van de avond zijn er nog onweersbuien op komst. Ook in de regio ten noorden van Brugge viel er al heel wat water deze namiddag. Even voor zes uur vormt zich een nieuwe onweerscel boven de Westhoek, in Alveringem. Dat onweer schuift via Ieper op naar het binenland.

Grootste hagelsteen in Zedelgem was 3,2 cm pic.twitter.com/ieBMXXYNXQ — Marijn Galle (@MarijnGalle) 27 mei 2018

De onweerssituatie blijft zeer dynamisch en moeilijk te voorspellen. Enkele actieve cellen bewegen over de Ardennen/zuiden van Limburg naar het noordoosten. Een andere zeer actieve cel blijft stationair over het westen van het land. pic.twitter.com/6NN46mTMdH — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 27 mei 2018