We doen er nog een zomerdagje bij

Vanavond blijft het nog heel lang warm met pas laat op de avond temperaturen die onder de 20 graden gaan. Tegen de ochtend is het nog altijd zo’n 15 graden.

Morgen is het iets minder warm en de kans op een bui wordt groter, dat zou een onweersbui kunnen zijn. De eerste regen kan al in de ochtend vallen, daarna volgt weer een betere periode, maar in de late namiddag loopt de buienkans weer op. De maxima vallen terug op een 24-25 graden bij een zuidwestelijke wind.

Op vrijdag is het nog altijd behoorlijk warm met maxima die naar een 23 graden oplopen, maar net als donderdag zijn er meer wolken en kan er al eens een regen- of onweersbui opduiken.

Het weekend wordt licht wisselvallig met op beide dagen veel bewolking. Het wordt nog zo’n 22 graden op zaterdag, en rond de 20 graden op zondag.

