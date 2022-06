Weer blijft wisselvallig

Vandaag is het nog licht wisselvallig met wolken en brede opklaringen, maar even zo goed kans op een enkele bui. Vooral in de ochtend.

Vanmiddag worden de opklaringen steeds breder. De maxima zitten morgen rond 18-19 graden. De wind waait daarbij matig uit het westen.

Vanavond en vannacht is het eerst licht, later wisselend en uiteindelijk zwaar bewolkt. De minima dalen tot rond een 11 graden tegen de ochtend. Tegen die tijd is ook een drupje regen mogelijk.

Morgen trekt een zwakke storing door onze regio en is het zwaar bewolkt tot betrokken. Er is daarbij vooral in de eerste helft van de dag kans op wat licht gemiezer. Het is wel zacht met maxima rond een graad of 20.

In het weekeind lijkt het overwegend of volledig droog te blijven met meer zon en wat hogere temperaturen. Die kunnen dan telkens vooraan de 20 graden uitkomen.

Ook begin volgende week is het vrij zonnig met maxima die ook dan weer richting een graad of 20 en wat meer koersen.