Weerman waarschuwt voor onweer en wateroverlast

Het is minder warm met maxima rond 22 graden.

Vanavond zijn er eerst nog buien, in de nacht is het droog en vormt zich wat nevel of een mistbank. Minima rond 12 graden.

Ook morgen zijn in de loop van de dag weer verspreide regen- en onweersbuien mogelijk. En er kan ook dan lokaal vrij veel regen vallen. Het is koeler met maxima rond 21 graden.

Vanaf vrijdag herstelt het weer zich. Een nieuw hogedrukgebied komt dichterbij en we starten een nieuwe reeks zonnige en droge zomerse dagen. Vrijdag halen we 21 graden, zaterdag en zondag doen we daar telkens een graadje bij.

