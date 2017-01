Weinig zon, 4 graden

Vandaag is het zwaar bewolkte dag met slechts sporadisch eens wat ruimte voor de zon. De maxima halen een 3 à 4 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Er is lokaal nog steeds een enkel buitje mogelijk.

Vanavond en vannacht is het koud. In de opklaringen die er dan komen, daalt het kwik snel naar negatieve waarden die tegen de ochtend op 3 à 4 graden onder nul kunnen zitten. Het is uitkijken voor gladheid op de weg door rijm- en ijsplekken en een eventuele enkele nevel- of mistbank.

Morgen is er redelijk wat ruimte voor de zon, maar wel bij koude maxima. Veel meer dan 1 à 2 graden wordt het niet. Er is amper wind. Die komt heel zwak uit het oosten.

Ook in de nacht naar woensdag vriest het opnieuw enkele graden en is het uitkijken voor gladheid op de weg. Woensdag overdag verschijnen er geleidelijk weer meer wolken en komt het kwik weer enkele graadjes boven nul uit.

In de tweede helft van de week wordt het geleidelijk aan weer zachter en gaan de laagste temperaturen eruit. Er komt dan wel steeds meer bewolking en de wind draait naar het noorden tot het noordwesten.