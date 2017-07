West-Vlaanderen blijft relatief droog

De regenval van gisterenavond was voor veel landbouwers welgekomen. Akkers en velden kreunen al weken onder de aanhoudende droogte. Hoewel de buien eventjes aangehouden hebben, viel er bij ons toch het minste regen.

In Koksijde werd 1 millimeter neerslag gemeten, terwijl ze in Ukkel al aan 15 millimeter zaten en in Zelzate nog meer. Onze provincie blijft zo, tegen wil en dank, gespaard van hevige regenval. De droogte van afgelopen weken zorgt ervoor dat veel landbouwers op hun tandvlees zitten.

Tussen 20 uur gisterenavond en 8 uur vanochtend 1 mm neerslag in Koksijde

Elsenborn 4 mm

Zelzate 17 mm

Ukkel 15 mm

Kleine Brogel 13 mm — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 1 juli 2017

Juni uitzonderlijk warm

De maand juni werd op klimatologisch gebied gekenmerkt door een hittegolf. Er viel weinig neerslag, we kregen een normaal aantal onweersdagen en een normale zonneschijnduur. Wel was er abnormaal veel wind, zo laat het KMI in zijn maandoverzicht weten.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 19,2 graden (normaal 16,2), de gemiddelde maximumtemperatuur 23,9 graden (20,6) en de gemiddelde minimumtemperatuur 14 graden (11,9). De eerste twee waarden waren uitzonderlijk hoog, de derde zeer abnormaal hoog. Alle drie de waarden lagen in de buurt van hun records voor de huidige referentieperiode die begon in 1981. Die dateren alle 3 van 2003 en bedragen respectievelijk 19,3 graden, 23,8 graden en 14,4 graden. Enkel voor de gemiddelde maximumtemperatuur werd het vorige record gebroken.

Provinciegouverneur Carl Decaluwé liet gisteren ook weten dat het captatie- en sproeiverbod bij ons verlengd wordt tot 14 juli.