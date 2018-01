Wind en buien nemen geleidelijk aan af

De west tot zuidwestelijke wind neemt wel geleidelijk af, maar pas in de middag wordt het rustiger met minder wind en dan nog maar sporadisch een bui. In de ochtend is het nog 11 graden, maar vanmiddag nog maximaal 8-9 graden.

Vanavond valt de wind verder terug. Landinwaarts tot zwak, aan zee matig tot vrij krachtig. Later op de nacht volgt er opnieuw regen bij minima rond 6 à 7 graden.

Morgen starten we dan ook met regen. Een warmtefront voert opnieuw erg zachte lucht aan met maxima rond 13 graden. Later in de middag wordt het droger en kan er een opklaring voorkomen. Er staat ook morgen een vrij krachtige zuidwestelijke wind met uitschieters tot 70 km per uur.