"Windstoten tot 150 km/u": weerman waarschuwt voor morgen

Meteo-diensten maken zich zorgen over het stormweer van morgen. "In het slechtste geval krijgen we windstoten tot 150 km/u op zee", zegt onze weerman Geert Naessens op basis van de recentste weerkaarten.

Volg het hier live in de loop van de dag.

"Dit doet denken aan de zware storm van januari 1990 die voor heel wat schade zorgde. Morgen wordt een dag om goed in de gaten te houden", zegt weerman Geert Naessens.

"Een nieuwe randstoring die uitdiept tot een forse stormdepressie, Eunice genaamd, trekt dan door met eerst een intens regengebied in de ochtend. Tegen en na de middag wordt het droger waarna een zwaar windveld over onze regio zal schuiven. We moeten dan ook rekening houden met een fikse storm met rukwinden die ver tot boven de 100 km per uur zullen kunnen uitkomen."

"Zwaartepunt tussen 12-13u en 16-17u"

"Aan zee berekenen de meeste modellen pieksnelheden tot 130 km per uur, maar er zijn ook tal van fijnmazige modellen die daar nog een stuk bovenuit komen! Sommige gaan zelfs tot 140-150 km per uur. Dat zijn zeer zware windstoten waarbij er zeker schade zal optreden."

"Ook tot diep landinwaarts berekenen alle modellen windstoten die tot tegen of boven de 120 km per uur kunnen halen. Het zwaartepunt van de storm ligt daarbij tussen 12-13 uur en 16-17 uur. Nadien zou de wind geleidelijk aan beginnen luwen, maar forse windstoten blijven mogelijk", zegt Geert Naessens.

Ook het KMI voorspelt tussen 120 en 150 km/uur aan de kust en tussen 100 en 140 km/uur voor de provincie West-Vlaanderen.

"Neem voorzorgen en wees voorzichtig!"

"Hou dus morgen rekening met een zware storm. Neem je voorzorgen, ga niet wandelen of parkeren in de buurt van bomen, leg vast wat los ligt en ga tijdens de storm niet naar buiten, maar wacht tot het over is. Het is ook dan zacht met maxima van vooraan de dubbele cijfers."

Even erg als storm in 1990?

"Om een idee te geven en voor wie het zich nog herinnert of meemaakte, maar deze storm is vergelijkbaar met de reeks stormen die we in januari / februari 1990 over ons heen kregen. Ze heeft veel gelijkenissen met de zware storm van 25/01/1990 die toen op zeer uitgebreide schaal voor veel schade zorgde.

Hopelijk past het traject zich last minute nog wat aan, maar ik vrees ervoor want het ziet er toch écht niet goed uit. In de avond blijft het nog enige tijd stormachtig, het is pas in de nacht dat de wind geleidelijk zal afnemen. Er vallen ook dan nog een aantal verspreide buien", besluit weerman Geert Naessens.

BEKIJK HIER DE REPORTAGE MET GEERT NAESSENS OVER HET STORMWEER (woensdag 16/02/2021):