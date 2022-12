Winters koud maar droog

Vandaag en de eerste dagen van de week worden winters koud met erg koude nachten met minima die -5 graden kunnen gaan en maxima die nog amper boven het vriespunt geraken. Het is droog met flinke zonnige perioden.

Vandaag is het geleidelijk aa lichter bewolkt met bredere opklaringen. We halen maxima rond 1-2 graden. Daarbij staat een koude zuidoostelijke wind.

De nacht naar dinsdag wordt waarschijnlijk de koudste met minima rond of lager dan -5 graden. Lokaal kunnen we naar -6 tot -7 graden gaan tegen de ochtend.

Morgen wordt dan de koudste dag met maxima rond -1 graad. Nochtans is het vrij zonnig, al neemt later de bewolking geleidelijk aan wel weer toe.

Later in de week kan het weer zachter worden met meer wolken en weer oplopende temperaturen. Toch blijft het in de nachten waarschijnlijk de hele week nog lichtjes vriezen.

KUST:

Vandaag start koud met lichte vriestemperaturen. Daarbij verschijnen er geleidelijk gedurende dag steeds meer opklaringen bij maxima rond 1-2 graden en een zwakke zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht gaat het opnieuw overal vriezen. Tegen de ochtend zelfs tot rond een -5 graden.

Morgen wordt een koude, maar vrij zonnige dag met maxima rond -1. Er verschijnen in de loop van de dag wel geleidelijk meer wolken.