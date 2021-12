(Winterse) buien op komst, de hele dag door

Die kunnen winters zijn met hagel, stofhagel of wat natte sneeuw. Maxima rond 5-6 graden bij een stevige noordelijke wind. Zelfs een donderklap is later vandaag mogelijk.

Vanavond verdwijnen de buien en wordt het droog. Tijdens de opklaringen koelt het sterk af tot 1 à 3 graden, maar later op de nacht lopen de temperaturen weer op.

Morgenochtend trekt al een volgende regenzone voorbij. De maxima gaan dan weer iets omhoog, maar het wordt een kletsnatte ochtend. Na de middag krijgen we tijdelijk een droge periode, daarna volgen er weer buien.