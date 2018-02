Winterse kou op komst

We halen wel nog een graad of 5-6, maar het voelt frisser aan. Het blijft bewolkt met kans op wat tijdelijke lichte regen of een bui.

Vanavond is het nog bewolkt, in de loop van de nacht klaart het op en koelt het flink af met lichte vorst tegen de ochtend rond -1 landinwaarts tot 0 graden aan zee.

Vanaf morgen keert de zon terug. Het is dan licht bewolkt tot zonnig met een koude noordoostelijke wind, ook al halen we dan nog gemakkelijk 5 graden.

De tweede helft van de week kan het 's nachts telkens licht vriezen. Overdag is het zonnig en halen we telkens licht positieve maxima, maar het voelt winters aan door een flink doorstaande noordoostelijke wind. In het weekeind ligt er nog koudere lucht op de loer en zouden zowel de minima als de maxima nog lager zitten. We staan sowieso voor winterse dagen. Tip: sluit buitenkraantjes af om vorstschade te voorkomen.