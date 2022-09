Wisselend bewolkt en meestal droog

Het is wisselend bewolkt bij 17 graden. Helemaal droog blijft het niet, maar veel regen zal er vandaag toch niet vallen.

Vanavond overwegend droog met opklaringen en minima rond 9 a 10 graden, er plaatselijk een mistbank mogelijk.

Morgen rustig en bewolkt al is af en toe een opklaring mogelijk. Er kan wat regen vallen, maar veel is het niet. Het is zo’n 16 tot 17 graden.

Woensdag is droog met zonnige periodes en 18 graden, donderdag kan het zelfs 19 graden worden.

Vrijdag geleidelijk aan meer wolken, maar het blijft wel droog en het is nog 18 graden. Zaterdag een kleine kans op regen, zondag lijkt voorlopig droog te blijven.