Wisselend bewolkt en soms wat lichte regen

De temperaturen blijven zacht met maxima van 13 tot 15 graden, bij een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt, miezerig en nevelig of mistig bij minima rond 10 graden.

Morgen is het eerst bewolkt met wat gemiezer, in de namiddag is het droog met alweer zachte maxima van 14 graden.

In het weekeind wordt het wisselvalliger met perioden van regen en meer wind. De maxima blijven op 12 tot 13 graden zitten. Zaterdag zijn er perioden met regen of buien en meer wind. Ook zondag is het wisselvallig met perioden van regen of buien, meer wind ook en lagere maxima.