Wisselend bewolkt met verspreide buien

Vandaag is het wisselend bewolkt met een aantal verspreide buien. Rond de middag volgt dan weer een drogere en zonnigere periode. Het blijft koel met maxima rond 12-13 graden. Bij momenten is er telkens ook erg veel wind te verwachten.

Tegen de avond volgt weer een regenzone met zelfs gedonder. Die trekt vooral later door, maar is nog voor middernacht alweer gepasseerd. Daarbij zijn felle buien mogelijk met ook veel wind. Die kan tijdelijk tot 80 km per uur uithalen. Minima rond 6-7 graden

Morgen is het dan rustiger en droog met een aantal brede opklaringen, al neemt de bewolking in de loop van de dag wel toe. Het blijft koel met temperaturen van 12-13 graden.

Tegen vrijdag trekt er weer een regenzone door onze regio. Het is nog onduidelijk hoe ver de neerslag naar het noorden zal doortrekken.

Zaterdag zijn nog enkele lokale buien mogelijk, maar zondag blijft het droog met flinke zonnige periodes. De temperaturen kunnen dan al wat stijgen.