Vandaag is het wisselend bewolkt met maxima die vanmiddag oplopen naar een 13 graden.

Het blijft droog en zeker vanochtend zijn er brede opklaringen mogelijk. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat lichte verspreide regen. Minima rond 6 à 7 graden.

Morgen kan het flink regenen. Dan zitten we op het grensgebied van koude en zachte lucht met een storing vlak in onze buurt. De wind voert opnieuw koele lucht aan met maxima rond 7 à 8 graden. Vooral morgenmiddag is intense neerslag mogelijk.