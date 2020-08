Wisselend bewolkte dag

Vandaag draait de wind naar het noordwesten en trekt eerst nog een storing door onze regio. Nadien wordt het dan wisselend bewolkt met zowel buien als opklaringen en maxima in de buurt van 19 tot 20 graden.

Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig, maar de meeste buien verdwijnen aanvankelijk toch. De minima blijven rond 13 à 14 graden hangen. Later in de nacht neemt de kans op buien weer toe met een naar noord draaiende wind.

Ook morgen vallen er in eerste instantie nog een aantal buien, later op de dag overheersen de droge perioden en worden de opklaringen geleidelijk aan breder. Een noordwestelijke tot noordelijke wind houdt het kwik wel vrij koel met waarden rond een graad of 19.

Maandag kan er eventueel nog een enkele bui vallen in de ochtend, in de namiddag is het droog met breder wordende opklaringen. Het wordt ook dan rond een 20-tal graden.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.