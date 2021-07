Wisselvallig bij toenemende wind

Vanochtend zijn er nog perioden met wat lichte regen mogelijk, deze namiddag wordt het droger. De maxima schommelen rond een graad of 20. Maar de wind neemt toe in kracht met uitschieters tot 50 km per uur.

Die zuidwesten- tot zuidenwind wordt tegen de avond krachtig tot hard, mogelijk zelfs stormachtig aan de Oostkust. Er zijn dan rukwinden tot rond 70 à 75 km per uur. Vannacht wordt het opnieuw rustiger. Minima rond 14 graden tegen de ochtend.

Het weekend wordt ook weer wisselvallig met een mix van wolken en opklaringen en kans op enkele bui op zaterdag. Zondag zijn er meer buien.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.