Ook vandaag wordt het erg wisselvallig met in de loop van de dag soms forse buien.

Er blijft kans op onweer en hagel en het is koel met maxima onder de 15 graden. Er staat een zwakke zuidwestelijke wind. Aan zee is het droger met een zwakke noordoostelijke wind.

Vanavond verdwijnen de buien landinwaarts. Het koelt tegen de ochtend af naar een 6-tal graden. Er kan zich wat nevel en mist vormen.

Morgen komt er weer regen aan. Dan noteren we zelfs maar 11 à 12 graden. Na de regen kan het tijdelijk in de late middag nog wat opklaren bij een graad of 14.