Wisselvallig maar droog

Ook de maxima zitten wat lager en halen een 18-19, lokaal nog een 20 graden, bij een zwakke, later matige en soms wat schraal aanvoelende oostelijke tot noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met eerst nog vrij zachte minima. Tegen de ochtend daalt het kwik toch tot een graad of 8 onder invloed van wat meer opklaringen.

Morgen wordt het opnieuw zonniger en wat zachter. We kunnen een graad of 22 noteren. In de namiddag neemt de naar het zuiden draaiende wind geleidelijk wat toe en komen er meer wolken tevoorschijn.

Donderdag trekt een regenzone in de ochtend door de regio. In de namiddag overheersen de droge perioden bij maxima dan rond 18-19 graden.

Ook vrijdag wordt het licht wisselvallig met kans op een bui en koelere maxima.

Zaterdag zou dan weer een droge dag moeten worden met een wisselende bewolking.