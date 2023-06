Wisselvallig, maar droog bij 24 graden

Ook aan zee blijft het erg zacht met opnieuw maxima van 22 graden.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met eventueel eens een spat regen. Minimum 16 graden.

Morgen neemt de kans op een buitje of wat regen duidelijk toe al houden vele plekken het ook gewoon droog. Het met een zuidwestelijke wind wel opnieuw zomers warm, tot 25 graden. Ook aan zee meestal droog rond 23 graden.

Rest van de week

Donderdag is het ook eerst zwaar bewolkt met eventueel een drupje. In de namiddag komen er weer meer opklaringen. Vrijdag en komend weekeind zijn licht wisselvallig met wolken en opklaringen. De buienkans is er, maar is klein bij maxima telkens rond 21 tot 24 graden