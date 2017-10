Wisselvallig met buien en wind

Het is vandaag eerst wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en ook enkele verspreide buien, vooral in de eerste helft van de dag.

Later gaan de droge perioden overheersen. Maxima rond 17 graden bij een flink doorstaande zuidwestelijke tot westelijke wind met uitschieters tot rond 60 à 70 km per uur.

Vanavond en vannacht is het eerst droog. Minima rond 13 graden en een afnemende en naar zuid draaiende wind. Pas tegen de ochtend komen er regenwolken binnen.

Morgen trekt een regenzone van west naar oost en kan het eerst fors regenen. Later op de dag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met nog een aantal verspreide buien. De maxima halen een graad of 17 bij veel wind uit het westen tot zuidwesten met uitschieters tot rond 70 km per uur.

Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met nog een aantal buien. Die kunnen zelfs onweerachtig zijn, zeker aan de kust.